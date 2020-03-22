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Üreğil Millet Bahçesi korona virüse karşı kapılarını kapattı

Ankara'nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde hizmete ara verdi.

22.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:55
Üreğil Millet Bahçesi korona virüse karşı kapılarını kapattı
Ankara 'nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde hizmete ara verdi.

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği Yeni Korona Virüsü kararlarına göre harekete geçen Mamak Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Millet Bahçesi'nin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İnşallah bu zor günleri de uyarıları dikkate alarak, sabırla ve dayanışma içerisinde atlatacağız" dedi.

"Hemşehrilerimiz zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın"

Vatandaşların bir arada bulunmasının hastalığın bulaşma riskini artıracağına işaret eden ve sosyal mesafeyi korumanın önemini vurgulayan Köse, "Hemşehrilerimiz zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın, evlerinde kalsın. Salgını durdurmak, sağlığımızı korumak için ailece ya da arkadaşlar arası görüşmelere bir süre ara verelim. Gençlerimiz de hem kendilerinin hem büyüklerinin sağlığı için bu kurallara uysun. Biz Mamaklı hemşehrilerimize, milletimize güveniyoruz. İnşallah bu zor günleri de uyarıları dikkate alarak, sabırla ve dayanışma içerisinde atlatacağız, virüs salgınından kurtulacağız" dedi.

Murat Köse, belediye ekiplerinin ilçenin her noktasını dezenfekte ettiğini zabıtaların stok ve fiyat denetiminin yanı sıra kahvehane, kafe, çocuk oyun alanları ve eğlence mekanlarının kapalı tutulmasının takipçisi olduğunu sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Millet Bahçeleri, Mamak Belediyesi, Murat Köse, Ankara, Güncel

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