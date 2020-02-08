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Üreme dönemindeki balıkların satışına 30 bin lira ceza

Konya'da üreme mevsiminde olması dolayısıyla avı ve satışı yasak olan balık türlerinin satışının yapıldığı iddia edilen işletmelere ceza yağdı.

08.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:58Üreme dönemindeki balıkların satışına 30 bin lira ceza
'da üreme mevsiminde olması dolayısıyla avı ve satışı yasak olan balık türlerinin satışının yapıldığı iddia edilen işletmelere ceza yağdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Konya il merkezindeki kadınlar pazarında su ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Tezgahlarda yapılan kontrol ve denetimlerde üreme mevsimi olması nedeniyle avı ve satışı yasak durumda olan turna balığının satışını yaptığı tespit edilen bir işletmeye 5 bin liralık idari para cezası uygulandı. Satışı yapılmak istenilen balıklara ise el konuldu.

Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Konya il merkezinde yaptığı denetimlerde, üreme mevsiminde olması sebebiyle avı ve satışı yasak olan türlerin satışını yaptığı belirlenen 5 farklı işletmeye toplamda 25 bin liralık idari para cezası kesti. Denetimlerde ele geçirilen balıklara ise el konuldu. Denetimlerin bundan sonra da devam edeceği öğrenildi. - KONYA

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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