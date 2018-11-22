Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Eğitimi Programı" Sertifika Töreni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl
, " Buhara
'da bir meslek yüksekokulu açmayı düşünüyoruz. Onunla ilgili kısa süre sonra bir protokol imzalayacağız. Yine oradaki tıp fakültesinde öğrenciler ilk 3 yılı orada okuyacak ikinci 3 yılı da Türkiye
'de staj yapmak üzere hastanelerimizde pekiştirecekler. Bizim bilgilerimizle onların bilgilerini tamamlayacağız ve daha kaliteli öğrenciler olarak yetişmelerini sağlayacağız." dedi.
SBÜ ve Özbekistan
Abu Ali İbn Sino Buhara Devlet Tıp Enstitüsü'nce öğrenci değişimini içeren protokol kapsamında gerçekleştirilen "Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Eğitimi Programı"nın sertifika töreni düzenlendi. Zeynep Kamil
Çocuk Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Erdöl, bu seremoninin başlangıcının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretle başladığını söyledi.
Prof. Dr. Erdöl, Özbekistan'da ilk olarak, enstitünün rektörü Prof. Dr. Amrillo Inoyatov'un önerisiyle tüp bebek merkezinde çalışabilecek ve orayı yönetebilecek kursiyerlerin İstanbul
'a gelmelerini sağladıklarını aktardı.
Özbekistan ile yapılan anlaşmanın kendileri için küçük fakat dost ülkeler için büyük bir adım olduğuna işaret eden Erdöl, "Bundan sonraki atılacak adımlarımızı biraz daha kurumsallaştıralım istiyoruz. Buhara'da bir meslek yüksekokulu açmayı düşünüyoruz. Onunla ilgili kısa süre sonra bir protokol imzalayacağız. Yine oradaki tıp fakültesinde öğrenciler ilk 3 yılı orada okuyacak ikinci 3 yılı da Türkiye'de staj yapmak üzere hastanelerimizde pekiştirecekler. Bizim bilgilerimizle onların bilgilerini tamamlayacağız ve daha kaliteli öğrencilere olarak yetişmelerini sağlayacağız." diye konuştu.
Bunun için herkese görevler düştüğünü aktaran Erdöl, iki ülkenin refahı, kardeşliği ve mutluluğu için adım atmaya devam edeceklerini vurguladı.
Erdöl, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek, "Sağlık alanında Özbekistan'da bir yaraya merhem olabildiysek bize ne mutlu. İnşallah birlikte güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.
Zeynep Kamil Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUAM) Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser ise Özbekistan'dan gelen 7 kursiyerin jinekoloji, üroloji, androloji ve embriyoloji laboratuvar alanlarında 6 ay süren, hem teorik hem pratik tüp bebek eğitimlerini başarıyla tamamlamaları sebebiyle eğitim belgelerini vereceklerini ifade etti.
Kursiyerlerin uzman hekimler eşliğinde poliklinikte hasta değerlendirme, ultrasonografiyle hasta takibi, cerrahi yumurta toplama işlemi, embriyo transferi ve komplikasyonlar ile baş etme hücrelerine işlem yaptıklarına değinen Eser, üroloji-androloji alanında hasta değerlendirmenin yanı sıra erkek hastaya yapılan müdahaleleri de bizzat asiste etme fırsatı bulduklarını anlattı.
Doç. Dr. Eser, kursiyerlerle olan bilgi alışverişlerinin bundan sonra da devam edeceğinin altını çizerek, şunları söyledi:
"Zeynep Kamil ailesi olarak sadece bu eğitimle yetinmeyip, SBÜ ve Özbekistan iş birliği protokolü kapsamında Özbekistan'da kurulması planlanan tüp bebek merkezinin kuruluş ve işletme aşamalarında ve ayrıca karşılıklı bilimsel projeler, akademik toplantılar ve kongreler düzenlenmesi konusunda her türlü imkanı seferber edeceğimizi bilmenizi isterim."
Konuşmaların ardından, SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de katıldığı 6 aylık teorik ve pratik uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, Erdöl ve Inoyatov'dan katılım sertifikalarını aldı.
Öte yandan, Erdöl ve Inoyatov, Sağlık Bakanlığı
ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle Buhara'da Tüp Bebek
Merkezi'nin kurulması amacıyla protokol imzaladı.
Zeynep Kamil,Özbekistan,Buhara
22 Kasım 2018 Perşembe 17:50