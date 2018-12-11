Üreten Kadınlar Yerli Malı Şenliğinde Buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi
üreten kadınları Yerli Malı
Şenliğinde buluşturuyor.
Büyükşehir Belediyesi üreten kadınlara Yerli Malı haftası kapsamında Yerli Malı Şenliği organize ediyor. 14-18 Aralık
tarihlerinde Tophane
Çay Bahçesi'nde, kadın kooperatifleri, dernekler, STK
'lar, kadın platformları ve daha birçok üreten kadınlar ürettikleri ürünleri satarak bütçelerine katkı sağlayacak. Büyükşehir ASMEK ve Aile Eğitim Merkezi kursiyerlerinin de katılacağı şenlik yerli malı haftasında farkındalık oluşturacak.
Tüm Antalyalılar davetli
El emeği göz nuru ürünler Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 75 stantla satışa çıkacak. Açılışı 15 Aralık 2018 saat 13.00'da Tophane Çay bahçesinde yapılacak etkinlikte ürünler Yerli Malı Şenliği'nde Antalyalılarla buluşacak. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi,Antalya,Yerli Malı
11 Aralık 2018 Salı 15:49