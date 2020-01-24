Haberler » Güncel » 'Üreten Köy Müzikali' Kapaklı'da sahnelendi - Haber

"Üreten Köy Müzikali" Kapaklı'da sahnelendi

Kapaklı ilçesinde öğrencilere yönelik "Üreten Köy Müzikali" sahnelendi.

24.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:18
ilçesinde öğrencilere yönelik "Üreten Köy Müzikali" sahnelendi.
Özel ÇOSB Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi konferans salonunda sahnelenen oyuna çocuklar ilgi gösterdi.
Belediye Başkanı Mustafa Çetin, oyunun ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir eğitim döneminin ardından gelen yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadıklarını söyledi.
Güzel bir ortamda çocukların keyifli bir oyunu izlediğini belirten Çetin, "İnşallah çocuklarımızın geleceği için hep beraber çalışacağız. Etkinliğimizde emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize aileleri ile mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili diliyorum." dedi.

Mustafa Çetin, Kapaklı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36  Kazada Berat öldü, anne ve babası yaralandı
17:36  Cumhurbaşkanı Erdoğan - Almanya Başbakanı Merkel ortak basın toplantısı (3)
17:35  Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)
17:30  Ukrayna, corona virüsüne yönelik kriz masası oluşturdu
17:30  İranlı acenteler Van'da bir araya geldi
24.01.2020 17:38:18