Üretici Fiyatları Mart'ta Yıllık Yüzde 29.64 Arttı (2)

Kaynak: DHA

– Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1.58, yıllık yüzde 29.64 yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE Mart'ta aylık yüzde 1.58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31.17 arttı.TÜİK'e göre sanayinin dört sektöründe Yİ-ÜFE Mart'ta bir önceki aya göre artarken;madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.91,imalat sanayi sektöründe yüzde 1.59,elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1.98su temini sektöründe yüzde 0.20 yükseldi.Bir önceki aya göre Mart'ta en fazla artış;yüzde 14.05 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları,yüzde 7.73 ile kok ve rafine petrol ürünleriyüzde 3.28 ile ham petrol ve doğal gazda görüldü. Buna karşılık kömür ve linyit yüzde 5.46, giyim eşyası yüzde 1.32, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 0.92 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre de 2019 yılı Mart ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide oldu. (Grafik ve Tablo) - İstanbul