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Üretici limon ihracatının açılmasını bekliyor

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, halen ağaçlarda hasat edilmeyi bekleyen limonların bulunduğunu ve yaklaşık 200 bin ton limonun çürüme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

13.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:02
Üretici limon ihracatının açılmasını bekliyor
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, halen ağaçlarda hasat edilmeyi bekleyen limonların bulunduğunu ve yaklaşık 200 bin ton limonun çürüme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Şahin, ihracat kapılarının biran önce açılması gerektiğini söyledi.

Oda meclis üyeleriyle birlikte hasadı bekleyen bahçelerde incelemelerde bulunan Şahin, gerek iç piyasaya gerekse ihracata yetecek kadar limonun mevcut olduğuna değinerek, "Erdemli ve diğer bölgelerde yeteri kadar limon mevcuttur. Erdemli içinde ve diğer bölgelerde 180 ila 200 bin ton civarında yatak ve dinlenme dediğimiz limonlar mevcuttur. Dolayısıyla hem ülkemize yetecek hem de ihraç edecek ürün elimizde vardır. Biz üreticiler olarak, ihracatçılar olarak limonun ihracatının açılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Çiftçilerin el emeği göz nuru olan, işledikleri, dinlenmeye aldıkları bu limon bir iki ay içinde ihraç edilmez ise ellerinde çürüyeceğini belirtmek isterim" diyen Şahin, "Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımıza, gerekse ilgili tüm birimlere duyurmak isterim. Erdemli bölgemizde Ticaret Bakanlığı tarafından bir denetim yapılmaktadır. Bu denetimler sayesinde çiftçilerimizin ellerindeki, mevcut depolarındaki ürünlerin bildirilme konusunda bir gayret sarf etmekteyiz. Bugünlerde sonuçlandıracağız. Erdemli'de ve diğer bölgelerde limonun var olduğunu ispat edeceğiz" diye konuştu.

"Firmaların etkilenmesinin yansıması çiftçilere olacak"

Odanın Meclis Başkanı Aşkın Şahin'de, "Limonun başkenti Erdemli'de dal limonun fiyatı 3,5 ila 4 lira. Dinlenme limonlar ise 5 ila 5.5 lira arasında satılmaktadır. Yalnız biz akşam haberlerini izlerken marketlerde limonun 12 lira, 15 lira, 20 lira olduğunu söylüyorlar. Bunu hiçbir tüketici çiftçimize mal etmesin. İnsanlar ürünleri bozulmadan bir fiyata satacak. Bunu zaman gösterecek. Ama ihracatın biran önce açılması gerekiyor. Çünkü yurt dışı ile anlaşmalı firmalar bu işten büyük zarar edecekler. Firmaların etkilenmesinin yansıması ise çiftçilere olacak" şeklinde konuştu.

Çiftçiler ise limonun ellerinde kaldığını belirterek, ihracatın açılması gerektiğini dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Rasim Şahin, Erdemli, Ekonomi
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