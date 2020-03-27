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Üretici ödemelerine ek 106 milyon 155 bin lira ilave edildi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, üreticilere ödenecek miktara ek 106 milyon 155 bin lira daha eklendiği, toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı bildirildi.

27.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:27
Üretici ödemelerine ek 106 milyon 155 bin lira ilave edildi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, üreticilere ödenecek miktara ek 106 milyon 155 bin lira daha eklendiği, toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pakdemirli'nin, "'Mazot gübre', 'anaç koyun keçi', 'hububat-baklagil', 'dane mısır', 'hayvan hastalık tazminatı' ve 'tiftik keçileri' ilave desteği olarak 1 milyar 881 milyon 426 lira destek ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına ödenecek" sözü hatırlatıldı. Açıklamada, mevcut ödemelere ek olarak, 106 milyon 155 bin lira daha ilave edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Üreticilerimize toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira ödeme yapılacak. Destekler bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak."


Kaynak: DHA

Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Üretici ödemelerine ek 106 milyon 155 bin lira ilave edildi - Ekonomi

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