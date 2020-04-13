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Üretici pazarı haftanın her günü kurulacak

Menteşe'de Perşembe ve Pazar günleri kurulan halk pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak için Çarşamba günleri kurulan üretici pazarı, yarından itibaren her gün kurulacak.

13.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:57
Üretici pazarı haftanın her günü kurulacak
Menteşe 'de Perşembe ve Pazar günleri kurulan halk pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak için Çarşamba günleri kurulan üretici pazarı, yarından itibaren her gün kurulacak.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde oluşan yoğunluğu önlemek adına bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Normalde sadece Çarşamba günleri kurulan üretici pazarımız, artık her gün kurulacak. Böylelikle vatandaşlarımız pazar alışverişini Perşembe ve Pazar günlerini beklemeden haftanın her günü yapabilecek. Uygulamamızın Perşembe ve Pazar günleri kurulan halk pazarlarında oluşan insan sirkülasyonunu azaltacağını düşünüyoruz. Belediye olarak tüm gücümüzle vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahattin Gümüş, Çarşamba, Menteşe, Ekonomi
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