Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satışa Büyük İlgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde tanzim satışların Bursa'da da başlayacağını açıkladığı saatlerde aslında üç noktada tanzim satışları başlatmış olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması ikinci gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Özellikle son dönemde sebze meyve fiyatları üzerinde yaşanan spekülatif fiyat artışları karşısında vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hükumet politikası olarak gündeme gelen tanzim satış uygulaması Bursa'da ilk etapta üç noktada başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş.'nin koordinasyonunda 'Üreticiden tüketiciye doğrudan satış' sloganıyla Mihraplı Parkı doğu girişi, Arabayatağı Metro İstasyonu ve Emek Polis Karakolu yanındaki alanda kurulan stantlarda yapılan tanzim satışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aile ekonomisine destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uygulamanın ikinci gününde beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ve TARIM A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül ile birlikte Mihraplı'daki tanzim satış noktasını ziyaret etti. Burada standın arkasına geçip, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Tanzim satış uygulamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa ziyaretinin aynı güne denk gelmesinin de güzel bir tesadüf olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımız da dün mitingde açıklamıştı. Tamamen Maliye Bakanlığı'mızın kontrolünde bu uygulamayı başlattık. Şuanda satışlarımız üç noktada devam ediyor ama bunu kısa zamanda 10 noktaya çıkaracağız. Halen 6 çeşit ürün var ve ürün çeşitliliğini de artıracağız. Sadece temel ürünlerin satışı yapılacak. Olayın ticari bir boyuta taşınmaması için bir kişiye en fazla 3'er kilo sınırlaması getirdik. Amacımız halkımızın kendi ihtiyacını buradan temin etmesi. Bu uygulamada amacımız, sıkıntılı dönemlerde halkımızın aile ekonomisine destek sağlamak. Şunun altını çizmek istiyorum, bu bir kıtlıktan ziyade spekülatif fiyat artışlarının bir nebze de olsa tolere etmek için başlatılmış bir uygulama" diye konuştu.

Bursa'nın farklı noktalarından alışveriş yapabilmek için Mihraplı'ya geldiklerini belirten vatandaşlar da hem uygulama için Başkan Aktaş'a teşekkür etti hem de kendi mahallelerine de tanzim satış noktası kurulmasını istedi. Alışveriş yapan vatandaşların ürünlerini çantalarına yerleştirmelerine de yardımcı olan Başkan Aktaş, tüm taleplerin değerlendirileceğini ve en uygun olan 7 bölgeye daha tanzim satış noktası kurulacağını kaydetti.

Ürünlerin tarım kredi kooperatiflerinden temin edildiği tanzim satışlarda Türkiye genelinde uygulanan fiyatlardan satış yapıyor. Buna göre vatandaşlar domatesi 3, soğanı 2.00, patatesi 2, patlıcanı 4.50, biberi 6 ve salatalığı da 4 TL'den alabiliyor.

Kaynak: Bültenler