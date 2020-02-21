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Üreticiler 2020'de Yunusemre Belediyesi ile sevinecek

Yunusemre Belediyesi'nin 2020 yılında çiftçilere dağıtılmasını planladığı fidanlar belediye şantiyesine getirildi.

21.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:45Üreticiler 2020'de Yunusemre Belediyesi ile sevinecek
Belediyesi'nin 2020 yılında çiftçilere dağıtılmasını planladığı fidanlar belediye şantiyesine getirildi.

Yunusemre Belediyesi her yıl olduğu gibi 2020 yılında da üreticileri desteklemeye devam edecek. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki üreticilere fidan dağıtımı gerçekleştirecek. Üreticilere verilecek olan incir, ceviz, badem ve zeytin fidanları Yunusemre Belediyesi Şantiyesi'ne indirildi. Bu yıl yaklaşık 20 bin fidan dağıtmayı planlayan Yunusemre Belediyesi, 2 Mart'a kadar hava şartlarına göre fidan talep eden üreticilere fidan dağıtımı yapacak. Dağıtım başladığında vatandaşlar, telefon ile şantiyeye davet edilecek. - MANİSA

Yunusemre, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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