Üreticiler artan meyve talebine yetişemiyor

Egeli çiftçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük talep gören bahar meyvelerinden çileği tüketicilere yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

30.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:45
Egeli çiftçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük talep gören bahar meyvelerinden çileği tüketicilere yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.
Aydın'ın verimli topraklarında başlayan meyve hasadı büyük bir hızla devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren üreticiler, topladıkları çilekleri toptancı haline gönderiyor.
Önceki yıllara göre kalite ve verim anlamında bereketli bir sezon yaşayan üreticiler, Kovid-19 salgını döneminde artan talebi karşılamaya çalışıyor.
Çilek üreticisi Kurtay Alıntışık ise ürününün yaklaşık yarısını başta Rusya olmak üzere, farklı ülkelere ihraç ettiklerini aktardı.
Bu dönemde iç tüketimin arttığına işaret eden Alıntışık, "Geçen yıl iç piyasaya günde 25 ton çilek gönderirken şimdi bu yıl 40 tona çıktı." dedi. Üreticiler artan meyve talebine yetişemiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Erdoğan’ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan’dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Burhan Kuzu, ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’u TBMM’de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran’da uçuşlara yeniden başlıyor Haber
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti Haber
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler Haber
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Haberler››Güncel››Üreticiler artan meyve talebine yetişemiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:42: YÖK Başkanı Saraç: Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı - Haber 12:41: Van'da Covid-19 vaka sayısı 500'e yaklaştı - Haber 12:40: İstanbul'un fethinin 567. yılı Eyüpsultan'da coşkuyla kutlandı - Haber 12:39: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havayolunda iç hat uçuşlarının 1 Haziran... - Haber 12:39: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk uçuşların, İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya... - Haber 12:00: Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti - Haber 11:13: Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı - Haber 10:29: Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış - Haberler 07:50: Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı - Magazin