Üreticiler için 331,6 milyon liralık destek ödemeleri bugün yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin merakla beklediği müjdeli haberi verdi. Pakdemirli, toplamda 331 milyon 637 bin liralık destek ödemelerinin bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri desteği, 81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık desteği ve 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği olmak üzere toplam 331 milyon 637 bin lira tutarındaki tarımsal desteklerimizi, bugün saat 18.00 itibariyle, üreticilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."