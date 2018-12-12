Üreticiler, Öğrencilerle Yerli Malı Haftası'nı Kutladı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, yerli tohumdan doğal tarım yöntemleriyle üretilen ürünlerin bulunduğu pazarda Yerli Malı
Haftası etkinliği düzenlendi.
Bodrum Tohum Derneği tarafından Cevat Şakir İş Merkezi avlusunda kurulan pazardaki etkinliğe, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilere, yöresel ürünler hakkında bilgi verilip çeşitli ikramlarla bulunularak çilek fideleri ve zeytin fidanı dağıtıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara tarhana çorbası ikram edildi. Yörede yetişen mandalina ve nar da ikramlar arasında yer aldı.
Bodrum Tohum Derneği Başkanı Hüseyin Uzun
, yerli tohum kullandıklarını, Yerli Malı Haftası'nda da yerli üretimle doğal gıda tüketimi imkanı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Uzun "Yerli tohumlara sahip çıkmak için çabalıyoruz. Üretimlerimizi bu tohumlardan yapıyoruz. Tohumlarımız tamamen yerli. Başka tohum buraya giremez. Kimyasal ilaç ve gübre kullanmadan mevsimlik olarak üretiyoruz." dedi.
Derneğe üye olduğunu söyleyen şarkıcı Zeynep Casalini
de etkinlik kapsamında yemek ve tatlı ürünleri hazırladığını belirtti.
Muğla,Bodrum,Yerli Malı
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:38