Üreticilerden "kredi borçlarına yapılandırma" talebi
Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üretimin aksamaması için üreticilerin kredi borçlarının ötelenerek yapılandırılması gerektiğini söyledi.
21.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:48
Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üretimin aksamaması için üreticilerin kredi borçlarının ötelenerek yapılandırılması gerektiğini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Türkiye Ziraatçılar Derneği, Hüseyin Demirtaş, Ekonomi