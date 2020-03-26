Üreticilere 1 milyar 881 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemeleri yarın üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, 'mazot gübre', 'anaç koyun keçi', 'hububat-baklagil', 'dane mısır', 'hayvan hastalık tazminatı' ve 'tiftik keçilerine ilave destekleri'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ödemelerin yarın yatırılmaya başlayacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemeleri yarın saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA