Üreticilere damızlık koç dağıtıldı

Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında, 18 besiciye 78 damızlık koç dağıtıldı.

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Kırıkhan'daki mezbahada düzenlenen törende, son 6 yılda 65 besiciye 417 küçükbaş hayvan dağıtıldığını söyledi.

Bugün de 18 yetiştiriciye 78 damızlık koç dağıttıklarını belirten Çolakoğlu, Hatay'da 450 binin üzerinde küçükbaş hayvan olduğunu aktardı.

Törene, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkan Vekili Uğur Polat ve besiciler katıldı.