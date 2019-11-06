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Üreticilere destek için 'çiğ ıspanak' yedi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde emekli öğretmen Mesut Ünsal (72), ıspanak üreticilerine destek için pazar tezgahından aldığı ıspanağı çiğ olarak yedi.

06.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:01 Üreticilere destek için 'çiğ ıspanak' yedi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde emekli öğretmen Mesut Ünsal (72), ıspanak üreticilerine destek için pazar tezgahından aldığı ıspanağı çiğ olarak yedi.

İstanbul ve Trakya'da bazı kişilerin ıspanak yedikten sonra zehirlenmesi, ülkede ıspanak üretiminin yüzde 15'inin yapıldığı  Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üreticileri olumsuz etkiledi. Beypazarı'nda kurulan pazarı ziyaret eden Mesut Ünsal, son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmeleri nedeniyle zor durumda kalan üreticilere destek verdi. Ünsal, tezgahtan aldığı ıspanak demetinden bir parça kopararak çiğ halde yedi. Ünsal, ıspanak zehirlenmelerinin Beypazarı'ndaki üreticilerle ilgisinin olmadığını belirterek, "Şu ıspanağı ben çiğ yerim. 70 yıldır ıspanak yeriz, hiçbir zehirlenme olayı olmamıştır. Ancak bir üreticinin hata edip, ilaçladıktan sonra hemen hasadını yaptığı ıspanakta çıkan zehir, Beypazarı'ndaki yüzlerce ıspanak üreticisini etkilemez" dedi.

Görüntü dökümü:

- Mesut Ünsal'ın çiğ ıspanak yemesi

Ünsal ile röportaj

Detaylar

Haber-Kamera:  BEYPAZARI (Ankara),



Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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