Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Üreticilere fındıkta külleme hastalığına karşı uyarı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önümüzdeki günlerde fındık bahçelerinde meydana gelebilecek Fındıkta Külleme Hastalığı'na karşı fındık üreticilerini uyardı.

09.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:09
Üreticilere fındıkta külleme hastalığına karşı uyarı
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önümüzdeki günlerde fındık bahçelerinde meydana gelebilecek Fındıkta Külleme Hastalığı'na karşı fındık üreticilerini uyardı. 18 Nisan 2020 Cumartesi gününden itibaren fındığın gelişimi takip edilerek meyve (çotanak) bağlama döneminde bahçelerde ilaçlama yapılmaya başlanması istendi.

Fındık üretiminde ekonomik anlamda zarara neden olan fındık külleme hastalığı için üreticilerin bu dönemde bahçelerini kontrol etmeleri önerildi. Hastalık belirtisi görülmeyen bahçelerde birinci ilaçlamada koruyucu bitki koruma ürünü olarak yüzde 80 kükürt kullanılması, ikinci ve diğer ilaçlamalarda ve hastalığın görülmeye başladığı bahçelerde ise tedavi edici bitki koruma ürünlerinin kullanılmasının gerekli olduğu belirtildi.

İnsan ve hayvan sağlığı bakımından kullanılan bitki koruma ürününün son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye göre ilaçlama bitiminden itibaren 7 ila 28 gün sonrasına kadar ilaçlama yapılan bahçelerde hayvan otlatılmamalı ve meyve yenilmemeli uyarılarında bulunuldu.

Kullanılacak bitki koruma ürünleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan bitki koruma ürünleri satış bayisinden alınarak bitki koruma ürünleri uygulama belgesine sahip kişiler tarafından uygulanması gerektiği belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Giresun, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Türkiye’nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Ekonomi
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek Ekonomi
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Haberler ›› Ekonomi ››Üreticilere fındıkta külleme hastalığına karşı uyarı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:17: Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir - Ekonomi 15:16: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Ekonomi 15:14: Savunma sanayisindeki tecrübeler sağlık sektörüne aktarılıyor - Ekonomi 15:12: Konya Ticaret Borsası - Ekonomi 15:06: Korona virüse karşı iş dünyasından topyekûn savaş - Ekonomi 14:49: Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı - Ekonomi 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor