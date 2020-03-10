Üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi
Karabük'ün Eflani ilçesinde üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi.
10.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:40
Karabük 'ün Eflani ilçesinde üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eflani ilçesinde bulunan üreticilere Kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İsmail Özarslan tarafından verilen eğitime Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, köy muhtarları ve üreticiler katıldı. - KARABÜK
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eflani ilçesinde bulunan üreticilere Kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İsmail Özarslan tarafından verilen eğitime Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, köy muhtarları ve üreticiler katıldı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi
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