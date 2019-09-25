Üreticilerin verdiği mücadele, serbest piyasada fındık fiyatlarını yükseltiyor

Üreticilerin verdiği mücadele, serbest piyasada fındık fiyatlarını yükseltiyorBu yıl emanete az bırakılan, ihtiyaç dahilinde satılan ve TMO'nun da alım yaptığı fındık, serbest piyasada yükselişe geçiyorTZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: "Üreticilerimiz ihtiyacı kadar fındığı pazara indirdi, istediği düzeyde fındık alamayan serbest piyasa fiyatları yükseltmek zorunda kaldı""Üreticilerin elinde ciddi derece fındık var, emanet sistemi bu sene hat safhada azaldı"

ORDU - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin serbest piyasaya ihtiyaç dahilinde fındık indirdiklerini ve emanete bırakmamalarına bağlı olarak fiyatların yükselişe geçtiğini belirterek, "İstediği düzeyde fındık alamayan serbest piyasa fiyatları yükseltmek zorunda kaldı, bu da üretici adına önemli bir mücadeledir" dedi.Toprak Mahsulleri Ofisi Ordu'da 21 Ağustos tarihinde fındık alımına başlayacağını açıklaması üzerine serbest piyasada fındık 16 liradan işlem gördü. Üreticiler, fındıklarını manavlara satmaya başlayınca, fındık fiyatları 13 buçuk liraya kadar geriledi. Bu sezon, üreticilerin ihtiyacı kadar fındığı pazara indirmesi ve emanete fındık bırakılmaması, serbest piyasada fiyatların yükselmesini sağladı.TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO'nun devam eden fındık alımlarına üreticilerin önemli düzeyde ilgi gösterdiğini söyledi. Serbest piyasada geçtiğimiz günlerde 13 buçuk liraya kadar düşen fındık fiyatının, üreticileri TMO'ya yönlendirdiğine değinen Soydan, "TMO'ya üreticilerimiz hızlı bir şekilde fındığını veriyor. Bu sene fındıkta randıman oranı da yüksek. Üreticilerimiz, fındıklarını temizleyip randıman alabilmek için bunu en iyi şekilde değerlendiriyor" dedi."Emanet sistemi bu sene hat safhada azaldı"Üreticilerin fındıklarını TMO'ya satmasına bağlı olarak serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselişe geçtiğine dikkat çeken Soydan, "Bugün itibariyle 15 buçuk seviyelerine ulaştı. Hatta bazı fındık çeşitleri de 16 buçuk liraya kadar serbest piyasada alınabiliyor. Üreticilerimiz serbest piyasada düşen fındık fiyatları karşısında dik durdu, ihtiyacı kadar fındığı pazara indirdi. Özelikle yıllardır söylediğimiz 'emanete fındık bırakmayın' talebimizi bu sene birçok üreticimiz yerine getirdi. Emanet sistemi bu sene hat safhada azaldı. Bu durum da fındık fiyatlarının yükselmesine sebep oldu" şeklinde konuştu."Üreticilerimizin elinde şuan ciddi derecede fındık var"TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin elinde ciddi derecede fındık olduğuna da değinerek, "TMO'nun ne kadar fındık aldığını bilmiyoruz ama üreticilerimiz 16 buçuk ve 17 lira fındık fiyatı karşısında mahsullerini pazara indiriyor. Üreticilerimiz elinde şuanda önemli düzeyde fındık var. Bunu da kademeli ve fiyata bağlı olarak ihtiyaç dahilinde pazara indirmeye devam ediyor. Serbest piyasa koşulları üreticiye cevap vermiyordu, devletimizin müdahale etmesinin sebebi de budur. Üreticinin istediği talep oluşmadığı için TMO müdahale kararını almıştır" şeklinde konuştu."Üreticilerimiz önemli bir mücadele verdi"Sezon başlarında pazara inen fındığın serbest piyasadaki fiyatların düşmesine neden olduğunu, üreticilerin bu durum karşısında dik durarak mahsullerini ihtiyaç dahilinde sattığını ve emanete bırakmadıklarını söyleyen Soydan, özetle şu ifadelere yer verdi:"Bunu gören serbest piyasa fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı çünkü istediği düzeyde fındık alamadı. Bu da önemli bir mücadeleydi. Üreticilerimizin bu şekilde mücadeleler yapması lazım. İhtiyaçları kadar pazara fındık indirip, para olarak kendisine geri döndürecek. Emanete ise asla fındık bırakmayacak. Bunu bu sene gerçekleştirdik diyebiliriz.

Kaynak: İHA