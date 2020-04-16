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Üreticinin imdadına kooperatif yetişti

Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi arasında yapılan alım sözleşmesi kapsamında, üreticilerden 6 ton bakla alındı.

16.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:24
Üreticinin imdadına kooperatif yetişti
Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi arasında yapılan alım sözleşmesi kapsamında, üreticilerden 6 ton bakla alındı. 2 liradan alınan ürünler, Büyükşehir tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bakla üretimi yapan üreticilerin imdadına kalkınma kooperatif yetişti. 80 kuruşa kadar düşen bakla fiyatları, Kaymakçı Kalkınma Kooperatifinin İzmir Büyük Şehir Belediyesi ile yaptığı alım sözleşmesinin ardından 2 liraya yükseldi. 6 ton alınan ürün, Büyükşehir tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

"Üreticilerin yüzü güldü"

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla pazarlama sorunu yaşadıklarını belirten Kaymakçılı bakla üreticileri, "Korona, bütün sektörleri etkiledi. Geçtiğimiz yıl 2-3 liradan sattığımız ürünümüzü bu yıl alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Mağdur olduk" dedi. Üretici Ali Dereli, "Büyük umutlarla ektiğimiz bakla, ne yazık ki bu yıl fiyat bakımından bizi mağdur etti. Mart alında yaşanan soğuklar nedeniyle baklada rekolte düşüklüğü yaşamıştık. Bir de korona mücadelesi çıkınca ürünü pazarlamakta zorlandık. Kooperatifimiz ve büyük şehir belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı da, kooperatif olarak bu duruma duyarsız kalamadıklarını belirterek şöyle konuştu: "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan protokol ile Kaymakçılı üreticilerin yüzü güldü. Üretilen ürünler alınmaya başlandı. Mümkün olduğunca üreticimizi desteklemeye çalışacağız. Bugün 6 ton ürün satın aldık. 2'şer kiloluk poşetler içine koyduğumuz baklayı, Büyükşehir ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacak" - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaymakçı, İzmir, Ekonomi
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