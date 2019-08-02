Üreticiye destek meyvelerini verdi

Bursa'da tarımsal kalkınmanın desteklenmesi ve kaliteli üretimin arttırılması hedefiyle önemli çalışmalara imzasını atan Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Tarım A.Ş.'nin desteğiyle üretime başlayan çiftçiler, ticari değeri ve kullanım çeşitliliğinin her geçen yıl arttığı yaban mersininden ürün almaya başladı.

İznik'te elde edilen ürünlerin tadına bakan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin Bursa için heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Hem İznik'e hem de Bursa'ya değer katacak olan proje üzerinde bir süredir çalışıyorduk ve sonuçları itibariyle büyük bir kazanıma dönüştü. Ayrıca Orhaneli, Kestel ve İnegöl'de de bu proje kapsamında üretim yapan çiftçilerimiz var. Önümüzdeki günlerde yerinde inceleme yapmak üzere bu çiftçilerimizin de bahçelerini ziyaret edeceğiz" dedi.

Kırsal kalkınma Bursa'nın zenginliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve üstyapıda yoğun şekilde çalışırken, kırsal kalkınmayı da çok önemsediğini belirten Başkan Aktaş, "Şehrimizin tarımsal üretimde ciddi bir potansiyeli var. Özellikle yaban mersini başta olmak üzere birçok üründe çok ciddi avantajlara sahibiz. Bir süredir devam eden, altyapısını da güçlendirmeye çalıştığımız, Tarım A.Ş.'nin desteğiyle kırsal mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz yaban mersini projesinde, bugün geldiğimiz noktada, bu yıl itibariyle yaklaşık 30 tonluk bir rekolte beklentimiz var. Kilosunun yaklaşık 40 TL'ye satıldığı düşünülürse, yapacağımız yatırım ve çalışmalarla da yaklaşık 600 tonluk potansiyel hedefimiz, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun önemli göstergesidir" diye konuştu.

İznik civarında yetiştirilen numune ürünleri görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, doğru adımlarla, üretimin teşvik edilmeye devam edileceğini ve kırsal kalkınmanın Bursa için bir zenginlik olacağını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi, yaban mersininin tarımsal üretiminin geliştirilmesi ve üretim potansiyelinin arttırılması amacıyla, 2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'da bugüne dek 70 çiftçiye yaban mersini fidanı dağıtıldı ve üretim çalışmaları desteklendi.