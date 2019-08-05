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Üreticiye yüzde 50 hibe desteği

Siirt'te yatırım yapacak üreticiye yüzde 50 hibe verilecek.

05.08.2019 13:25 Üreticiye yüzde 50 hibe desteği
Siirt'te yatırım yapacak üreticiye yüzde 50 hibe verilecek.
Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan yaptığı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı kapsamında üreticilere önemli destek sunulduğunu söyledi.
Program kapsamında proje tutarı 2 milyon 5 bin liraya kadar olan yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verileceğini aktaran Demirhan, şöyle konuştu:
"Tarımsal ürünlerle tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tesis yatırımları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan sera yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının arasında bulunduğu konular, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek."

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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