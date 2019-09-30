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Üreticiyle Buluşturulan Fidanların Takibi Yapılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı teknik ekipler, Büyükşehir Belediyesinin üreticiye dağıttığı fidanların takibini yapıyor.

30.09.2019 15:35Üreticiyle Buluşturulan Fidanların Takibi Yapılıyor

Bu kapsamda Turgutlu'da fidan dağıtımının gerçekleştirdiği mahalleleri ziyaret eden ekipler, üreticiye tavsiyelerde de bulundu.

Kırsal bölgeleri geliştirmek adına önemli projelere imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda başlattığı "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere destek olmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ve yürütülen "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere teslim edilen fidanların kontrolleri yapılıyor. Toprakla buluşturulan fidanların gelişim durumları teknik ekiplerce kontrol edilerek üreticilere yetiştiricilik teknikleri hakkında tavsiyeler veriliyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesine fidanların teslim edildiği mahallelere ziyarette bulunan teknik ekipler, toprakla buluşturulan fidanların gelişim durumlarını incelediler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Turgutlu'da 2016 yılında 3440 zeytin fidanı ve 1517 adet ceviz fidanı, 2017 yılında ise 672 adet zeytin fidanı ve 252 adet ceviz fidanı üreticilerle buluşturuldu. Önümüzdeki süreçte 17 ilçede üreticilere teslim edilen fidanların kontrollerinin devam edeceği belirtildi.


Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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