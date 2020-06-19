Üretilen her 3 yumurtadan biri ihraç ediliyor

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentte üretilen her üç yumurtadan birinin yurt dışına ihraç edildiğini belirtti.

19.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:37
Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentte üretilen her üç yumurtadan birinin yurt dışına ihraç edildiğini belirtti.
Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de son 9 yıllık süreçte yumurta ihracatının 195 milyon adetten 4,5 trilyon adete yükseldiği belirtti.
Kayseri'nin de yumurta ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu ve daha çok komşu ülkelere ihracat yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Irak'ta geçen yıl yaşanan olumsuz sonuçlardan dolayı bu ülkeye ihracatımız sekteye uğramıştı. Bunun üzerine sektör başka ülkelere yönelmeye çalıştı. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Türki Cumhuriyetler gibi çeşitli ülkelere ihracatlar başlamış, daha öncesinde ürün gönderilen ülkelerde ihracat miktarlarında artışlar yaşanmaya başlamıştır. İlimizden halen bu ülkelere haftalık bazda yaklaşık 10 tır ile 3,5-4 milyon adet yumurta gönderilmektedir. Diğer bir deyişle ilimizde üretilen her üç yumurtadan birini yurt dışına göndermekteyiz. Yumurtada KDV'nin yılbaşında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi ile biraz rahatlayan sektör, yeni ihracat yapılacak ülkeler bulunması, ihracat yapılan ülkelere yapılan ihracat miktarının artırılması ve ülke genelinde kuruluşu sağlanabilecek tek elden pazarlamaya yetkili ve etkili satış yapabilecek kuruluş vasıtasıyla daha güçlü bir sektör haline gelecektir." Üretilen her 3 yumurtadan biri ihraç ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Şahin, İhracat, Kayseri, Güncel, Haber

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