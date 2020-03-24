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“Üretim duracaksa devletin kararı olsun”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin üretim üsleri ile 4 saatlik video konferans yaparak koronavirüs salgınına karşı fabrikaların nasıl bir tedbir alması gerektiğini konuştu.

24.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:39
“Üretim duracaksa devletin kararı olsun”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye 'nin üretim üsleri ile 4 saatlik video konferans yaparak koronavirüs salgınına karşı fabrikaların nasıl bir tedbir alması gerektiğini konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi

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