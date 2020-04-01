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"Üretim durursa hayat durur" diyerek patates ekimini sürdürüyorlar

"Üretim durursa hayat durur" diyerek patates ekimini sürdürüyorlar Çiftçiler sosyal mesafeye uyarak patates ekimini sürdürüyor Çiftçi İsmail Sarıkaya: "Virüs de olsa ekeceğiz, millet ne yiyecek" "Çiftçi tarlada çalışıyor, üretim durursa hayat durur" Bu yıl 20 bin dekar alanda patates...

01.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:36
"Üretim durursa hayat durur" diyerek patates ekimini sürdürüyorlar
Çiftçiler sosyal mesafeye uyarak patates ekimini sürdürüyor
Çiftçi İsmail Sarıkaya:
"Virüs de olsa ekeceğiz, millet ne yiyecek"
"Çiftçi tarlada çalışıyor, üretim durursa hayat durur"
AFYONKARAHİSAR - Bu yıl 20 bin dekar alanda patates üretimi beklenen ülkenin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde korona virüse rağmen tarımın sürdürülebilmesi adına çiftçiler büyük bir fedakarlıkla patates ekimini sürdürüyor.
Korona virüs(Covid-19) salgınına karşı yapılan "Evde kal Türkiye" mücadelesinde bir taraftan da çiftçiler üretime devam ediyor. Patates üretiminde önemli bir payı olan ve bu yıl 20 bin dekar alanda patates üretiminin beklendiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates üreticileri patates ekimi için hazırladıkları tarlalara virüse karşı sosyal mesafe kurallarını da dikkate alarak ekim yapmaya başladı.
Depolarda işçiler tarafından ekilmek üzere hazırlanan patatesler, traktörler ile tarlaya götürerek makineler yardımı ile ekimi yapılıyor.
"Üretim durursa hayat durur"
Bu yıl ilçeye bağlı Koçhisar köyünde 30 dönümlük alanda patates ekimi yaptığını belirten İsmail Sarıkaya, "Patates ekimine her sene ektiğimiz gibi Mart 20 başladık. Patates ekimini Nisa'nın 15'i yada 20'sine kadar tamamlamamız gerekiyor. Virüs olsa da bunu yapacağız. Bundan karnımız doyacak inşallah. Türk milleti inşallah bu virüsten kurtulur. Bizim bu patatesi bu aylarda ekmemiz gerekiyor. Virüs de olsa, ne olursa olsun ekmemiz gerekli. Haziran ayına erteleyemeyiz, mevsime bağlı bir üretim. Hazirana ertelesek mevsimsel olarak yetişmez. Virüste olsa ekeceğiz. Bu millet ne yiyecek, ne içecek? Bir hafta, 10 gün sonra havaların ısınması ile pancar ekimleri başlar. Domates, biber, patlıcan ekilecek ki her kez hayatına devam etsin. Sebze ekimi yapılacak, çiftçi tarlada çalışıyor, üretim durursa hayat durur" dedi.
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’Üretim durursa hayat durur’ diyerek patates ekimini sürdürüyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmail Sarıkaya, Sandıklı, Afyon, Ekonomi

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"Üretim durursa hayat durur" diyerek patates ekimini sürdürüyorlar
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