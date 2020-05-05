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Üretim hattını dezenfektan kabin için değiştirdi, 20 ülkeye ihracata başladı

Üretim hattını dezenfektan kabin için değiştirdi, 20 ülkeye ihracata başladıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ısıtma ve soğutma sistemleri için yedek parça üreten bir firma koranavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte üretim hatlarında değişikliğe giderek dezenfektan kabini üretmeye başladı.

05.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:42
Üretim hattını dezenfektan kabin için değiştirdi, 20 ülkeye ihracata başladı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ısıtma ve soğutma sistemleri için yedek parça üreten bir firma koranavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte üretim hatlarında değişikliğe giderek dezenfektan kabini üretmeye başladı. İşletme sahibi Bülent Özbey dezenfektan kabinlerine yoğun ilgi olduğunu ve 20 ülkeye ihracat yapmaya başladıklarını söyledi.
Gebze'de 2012 yılından itibaren ısıtma ve soğutma sistemleri için yedek parça üreten bir firma koranavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan ürünlerine ilgi artınca işletmeyi dezenfektan kabini üretimine çevirdi. İşletme iç piyasanın yanı sıra 20 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Yoğun bir şekilde dezenfektan kabini ürettiklerini belirten işletme sahibi Bülent Özbey, "2012 yılından bu yana ısıtma soğutma sistemlerine yedek parça imalatı yapan bir firmayız ama 2020 yılının başında dünyada Covıd-19'un görülmesiyle birlikte üretim hatlarımızda değişim yaparak dezenfektan kabini üretimine başladık. Buradaki amacımız hem ülkemize katkı sağlamak hem de üretim bandımızda katma değer üreten ürünler üretmekti. Kapasitemizi adım adım arttırarak yıllık 250 bin adede çıkardık." dedi.
'20 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ'
Şu anda gelen taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini söyleyen Özbey, "Bazen özel istekler de alıyoruz. Örneğin araçlar için dezenfektan kabinleri ya da soyunma odaları için dezenfektan kabinleri gibi özel istekler geliyor. Alışveriş merkezlerinde kendi ürün girişleri ve çıkışları için bir dezenfeksiyon tüneli isteyen de var buna benzer özel istekleri yerine de getiriyoruz. Şu anda 20 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ürünlerimize gelen taleplere yetişemiyoruz. Bu ülkeler arasında Almanya, Rusya, İtalya, Fransa, Ukrayna gibi Avrupa ülkeleri var. Amerika'ya da ihraç etmeye başlıyoruz şimdi ama ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihraç yapıyoruz. Bu ülkelerden çok ciddi talepler oluyor firmamıza.ö diye konuştu.
'DEZENFEKTANIN KİŞİNİN YÜZÜNE GELMEMESİ LAZIM'
Özbey kabinde dezenfektanın kişinin yüzüne ve başına gelmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Burada en önemli konu bir kişinin dezenfeksiyon kabinine girdiği zaman kendini rahat hissetmesi. Nefes darlığı çekenlerin ya da astım rahatsızlığı olan insanların kolayca giriş ve çıkışının sağlanabilmesi lazım. Ayrıca dezenfektanın kişinin suratına ya da kafa kısmına gelmemesi lazım. Her ne kadar Sağlık Bakanlığından onaylı solüsyonlar kullansak da bu dezenfektanların püskürtme esnasında kişinin suratına gelmemesi için her türlü önlemi aldık. Üretimlerimizi tüm hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz." Üretim hattını dezenfektan kabin için değiştirdi, 20 ülkeye ihracata başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İhracat, Avrupa, Gebze, Güncel, Haber

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