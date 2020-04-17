Üretim için ‘Bağışıklık Pasaportu’ lazım
Ekonomist Ali Ağaoğlu ve ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu haftaki Şans Sohbetleri'nde, son alınan swap kararının etkilerinden dünyadaki parasal genişleme politikalarına kadar pek çok konuyu geniş bir bakış açısıyla değerlendirdi.
17.04.2020 01:33 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:33
Ekonomist Ali Ağaoğlu ve ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu haftaki Şans Sohbetleri'nde, son alınan swap kararının etkilerinden dünyadaki parasal genişleme politikalarına kadar pek çok konuyu geniş bir bakış açısıyla değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Hakan Güldağ, Ali Ağaoğlu, Ekonomi, Ekonomi