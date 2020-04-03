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Üretim kısıntısı beklentileriyle Brent 33 doları aştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yeni bir üretim kısıntısına hazırlandığına ilişkin haberlerin etkisiyle Brent petroün varil fiyatı 33 doları aştı.

03.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:37
Üretim kısıntısı beklentileriyle Brent 33 doları aştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yeni bir üretim kısıntısına hazırlandığına ilişkin haberlerin etkisiyle Brent petroün varil fiyatı 33 doları aştı.

Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 12.93 artışla 33.53 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 8.38 artışla 29.63 dolar ile 30 dolara dayandı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 14.44 dolardan,

altın, yüzde 0.29 artışla 1,617.68 dolardan,

bakır, yüzde 1.70 artışla 4,881.50 dolardan,

platin, yüzde 0.76 düşüşle 718.10 dolardan,

paladyum yüzde 2.51 düşüşle 2,162.99 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 340 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.

ABD'nin petrol sektörü düzenleyici kuruluşlarından Texas Railroad Yetkilisi Ryan Sitton, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Pazartesi günü dezenleyeceği dijital toplantıya çağrılacak.

Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habelerde, dijital ortamda yapılması planlanan ve fiilen sona eren üretim kısıntısı anlaşmasını görüşmek üzere düzenlenmesi planlanan toplantının yapılmasına ilişkin girişimi Suudi Arabistan'ın başlattığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, petrol piyasalarında yaşanmakta olan sorunlara çözüm çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump hafta ortasında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya'nın fiyat savaşını sonlandırarak bir anlaşmaya varacağını beklediğini söyledi.

Trump, Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderleriyle görüştüğünü söyleyerek iki ülkenin fiyat savaşını "birkaç gün" içinde sonlandıracak bir anlaşmaya varacağını inandığını ifade etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Üretim kısıntısı beklentileriyle Brent 33 doları aştı - Ekonomi

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