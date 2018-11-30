Üretim Sektörüne 'Kapasitematik' Dopingi

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 'Kapasitematik' isimli yazılım, üretim sektörüne damgasını vurdu.

Türkiye makine pazarının lideri Tezmaksan, kendi geliştirdiği bir yazılım ile makinelerin hem ömrünü hem de verimliliğini artırıyor. Türk mühendisleri tarafından oluşturulan ve 'Kapasitematik' adını taşıyan sistem; firmaların makineleri uzaktan takip ederek anlık çalışma verilerini ve tarihsel istatistiksel verimlilik analizlerini kullanıcı ve işletme sahiplerine sunuyor. Kapasitematik uygulamasını makinelerinde kullanan işletme sahipleri, internet bulunan her yerden (cep telefonu ve tabletler dahil) uygulamayı indirerek makinelerinin ne durumda olduğunu analiz edebiliyor. Kapasitematik ile makinenin çalışmaya ne zaman başladığı, ortam sıcaklığı, ortamda bulunan nem oranı, parça üretimine dair kalite kontrol bilgileri, arıza durumları, makinenin ne kadar verimli kullanıldığı gibi bilgilere internet üzerinden anında ulaşılabilmek mümkün. Tüm bu analizler sonucunda işletmeler maliyet ve zamandan yüzde 25-30 arasında tasarruf edebiliyor.

MALİYETLER DÜŞECEK, KAR ARTACAK

Endüstri 4.0 dahilinde düşünülebilecek bu proje ile uzaktan erişim yaparak makinelerin anahtar öneme sahip verileri bir merkezde toplanıyor ve bu veriler rapora dönüştürülüyor. Uzaktan izleme ve verimlilik raporlama sistemi olan 'Kapasitematik' sayesinde CNC kullanıcıları ve işletmeler, mevcut makinelerini ölçebilir ve tarihsel trend analizlerini görebiliyor. Normal şartlarda bir işletme için hem maliyet hem de zaman açısından sorun olabilecek bu tür bir çalışmayı Kapasitematik ile tek bir tuşla tamamlamak ve takip etmek mümkün. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu yaptığı açıklamada "Tamamen bizim geliştirdiğimiz bu yazılım ile işletmeler ciddi tasarruf sağlıyor. Tasarrufun kritik öneme sahip olduğu şu dönemde işletmeler Kapasitamatik'e ciddi ilgi gösteriyor" dedi.

İNSAN ODAKLI TEKNOLOJİ

Kapasitematik ile sadece makinenin değil, makinenin kullanım verimlilik analizini de yapılabiliyor. Makine tam performansı ile kullanılıyor mu? Doğru takım kullanıyor mu? Hangi programlar kullanılıyor? Tüm bunlar, tablet, bilgisayar veya cep telefonu üzerinden görülebiliyor. Dolayısıyla makinenin en doğru ve verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayan Kapasitematik sayesinde işletmeler ciddi kara geçiyor.

DEVLET YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ VERİYOR

Tezmaksan Makina Genel Müdürü Hakan Aydoğdu verimlilik sağlayan Kapasitematik yazılımına devletin destek verdiğini de belirterek "Teknoloji üreten veya ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde bu teknolojiyi kullanan firmaların, belli limitlerde desteklenmesi bir süredir hayatta olan bir konu. KOSGEB'in bu alandaki girişimini son derece doğru buluyorum. Biz de Kapasitematik gibi bir yazılımı ülkeye kazandırdığımız için son derece gururluyuz. Şirket maliyetleri düşerken, hem üretici hem de ülkemiz kazanıyor. Kapasitematik'i kullanan şirketlerin yüzde 50'ye kadar devletten hibe alabilmesi de bu tür yatırımların önünü açıyor" açıklaması yaptı.