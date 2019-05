"Üretimde Atılım İçin Türkiye-Çin İş Birliği Toplantısı"

Kaynak: AA

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Türkiye 'nin üreticileri olarak zorluklardan korkmadıklarını belirterek, stratejik bir karar ve zorunlulukla borçtan kurtulacak olan Türkiye'nin gündeminin zorlukları yenmek olduğunu kaydetti.Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ile birlikte "Üretimde Atılım İçin Türkiye-Çin İşbirliği Toplantısı"na katıldı.Toplantının amacının, Türkiye ile Çin arasındaki stratejik iş birliğine somut katkılarda bulunmak olduğunu dile getiren Perinçek, Türkiye'nin Çin'e ihracatında büyük atılım gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, şunları belirtti:"Milli paralarla ticaret, iki ülke arasındaki ticaret hacmini genişletecek ve kazanç sağlayacaktır. Türkiye'den Çin'e gıda ürünleri ihracı için Gıda Güvenlik Anlaşması gerekiyor. Bu konuda hem Çin yönetimiyle hem de Tarım Bakanımızla görüşüyoruz. Çabalarımızın sonuç vereceği bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 21. yüzyıl, Çin ile Türkiye'nin dostluk ve iş birliği yüzyılıdır. İki ülke, el ele vererek insanlığın gelişmesine, barışa ve kalkınmaya büyük katkılarda bulunacaklardır. Ayrıca Türkiye'nin üreticileri olarak, hepimiz ekonomide zorlukların olduğunu ve güvenlikte ciddi tehditlerin bilincindeyiz. Ancak zorluklardan korkmuyoruz. Türkiye, borç batağından çıkacaktır. Bu, stratejik bir karardır ve zorunludur. Güvenliğimiz de ekonomik çözümlerle iç içedir. Türkiye'nin gündemi, zorlukları yenmektir. Bunu başaracak gücümüz var. Tarihsel birikimimiz, neleri başarabileceğimizin kanıtıdır. Zorlukları aşmanın adı, üretim atılımını başarmaktır. "Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de 19 Mayıs 'ta Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Samsun 'a gelişinin 100. yıl dönümündeki anma programlarını anımsatarak, "Milletin ve ulusun dirilişini gerçekleştirme görevini üstlenen Atatürk, İstanbul'dan Samsun'a gelişiyle Türk halkının görkemli milli kurtuluş hareketini sahneye taşıdı." dedi.Türkiye ve Çin arasındaki ikili ilişkilerin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini aktaran Cui Wei, "Hükümetlerimizin her kademede temasları yoğunlaştı, ekonomik ve ticari iş birlikleri derinleşti, beşeri iletişim genişledi. İki ülke arasındaki bütün olumlu ve önemli gelişmeler, iki tarafın iş birliği konusundaki canlılığı gösteriyor. Her alandaki iş birliklerimizin derinleşmesiyle birlikte, iki ülke arasındaki ilişkinin kesinlikle daha güzel bir geleceğe adım atacağına tüm kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.Cui Wei, son dönemde Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret anlaşmazlığı ve Huawei olayını hatırlatarak, "Türk tarafı da dahil olmak üzere bütün uluslararası camia, tek taraflılık ve korumacılığı hep birlikte reddetmeli, çok taraflı ticaret sistemi ve serbest ticaret ilkesini savunmalıdır, bu her ülkenin sorumlu olması gereken bir yükümlülük aynı zamanda görevdir." diye konuştu. Çin Halk Cumhuriyeti