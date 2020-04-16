Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Üretimi durduran işletmeci ve personeli, ihtiyaç sahipleri için çalışıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle üretime ara veren ambalaj firmasının sahibi, işten çıkarmadığı personeliyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

16.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:36
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle üretime ara veren ambalaj firmasının sahibi, işten çıkarmadığı personeliyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
İş yaptığı işletmeler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapanınca üretimini durdurmak zorunda kalan firmanın sahibi 44 yaşındaki Ahmet Köksal, işten çıkarmadığı toplam 5'i kadın 9 personeliyle dezenfektanlı el mendilleri imal ederek ücretsiz dağıttı.
Köksal ve personeli, mendil paketlerinin üzerinde bulunan telefon numarasından kendilerine ulaşan 65 yaş üzeri vatandaşların ilaç ve gıda alışverişlerini de gönüllü olarak yapmaya başladı.
Firma çalışanları, sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara da mama, yem ve su bırakmaya başladı.
Köksal, yaptığı açıklamada, ekip arkadaşlarıyla kendi imkan ve ekipmanlarını kullanarak koronavirüs salgınına karşı mücadele ettiklerini söyledi.
Hiçbir personeli işten çıkarmadıklarını ve sosyal sorumluluk projesi üstlenmek istediklerini belirten Köksal, şunları kaydetti:
"İhtiyaç sahibi kişilerin evlerine gidip çarşı, pazar, eczane gibi umumi ihtiyaçlarını gidermek üzere ekip arkadaşlarımızı görevlendirdik. Kendi imalatımız olan dezenfektan mendillerini vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıp faydalı olmak istedik. Ekibimizi eksiltmeyeceğiz. Çorbada tuzumuz olsun istiyoruz." Üretimi durduran işletmeci ve personeli, ihtiyaç sahipleri için çalışıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Köksal, Menteşe, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kalın, ’Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür etti Haberler
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Haberler ›› Güncel ››Üretimi durduran işletmeci ve personeli, ihtiyaç sahipleri için çalışıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:50: Kemeraltı, UNESCO Geçici Listesi'nde - Haber 22:50: Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi - Haber 22:50: Bursa'da yangın çıkan evde yalnız yaşayan yaşlı kadın öldü - Haber 22:48: Irak'ta kalan 271 işçi Kayseri'ye getirildi - Haber 22:48: Libya hükümet güçleri BAE'ye ait İHA düşürdüklerini duyurdu - Haber 22:23: Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu - Haber 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber