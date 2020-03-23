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Üretimi durduran tekstil fabrikasında maske üretimine başlandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan talebi karşılamak ve hastanelerde kullanılmak üzere gönüllü maske üretimine başlandı.

23.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:14
Bolu 'nun Yeniçağa ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan talebi karşılamak ve hastanelerde kullanılmak üzere gönüllü maske üretimine başlandı.
İlçe merkezinde bulunan fabrikanın sahibi Barış Yemişci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen koronavirüs sebebiyle kendilerinin de katkıda bulunmak istediklerini belirtti.
Salgının yayılmaması için Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında iş yerlerini ay sonuna kadar kapatma kararı olmalarına rağmen, artan maske ihtiyacını gidermek için işçileri ile bir aaya geldiğini anlatan Yemişçi, "Maske ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bunun üzerine fabrikamda çalışan işçilerimle görüşüp gönüllü maske üretmek istediği söyledim. İşçilerim de her zaman bu işler ve memleketimiz için hazır olduklarını ifade ettiler. Bizlerde üretime başladık." diye konuştu.
Memişçi, asıl iş alanlarının maske üretimi olmadığını da dile getirerek, "Bizler Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüze katkıda bulunmak istedik. Hedefimiz işçilerimizle birlikte 25 bin adet maske üremek. Daha ihtiyaç olursa fazla yapmaya çalışacağız" dedi.
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Üretimi durduran tekstil fabrikasında maske üretimine başlandı

Kaynak: AA

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Üretimi durduran tekstil fabrikasında maske üretimine başlandı
Etiketler : Yeniçağa, Bolu, Güncel

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