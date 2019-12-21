Haberler » Ekonomi » Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak - Ekonomi

Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak

23 Aralık Pazartesi'ye kadar üretimi durdurduğunu açıklayan Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa'dan bir kötü haber daha geldi. Temsa kaynaklarından yapılan açıklamada, hacizlerden dolayı 23 Aralık'ta üretimin başlamayacağı belirtildi.

21.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:34

'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa, geçtiğimiz günlerde 23 Pazartesi'ye kadar üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'de yer alan habere göre, Temsa kaynaklarından yapılan açıklamada üretimin Pazartesi başlamayacağı belirtilerek, "Fabrikada hacizlerden dolayı üretim yapılamıyor" ifadeleri kullanıldı.

70'E YAKIN ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da bulunan 510.000 metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren Temsa, yılda 10.000'in üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.

Temsa, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.

İSVİÇRELİLERE SATILMIŞTI

Sabancı Holding otobüs üreticisi Temsa Ulaşım Araçları'ndaki sahip olduğu hissenin tamamını 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satmıştı.

Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak

Temsa Global, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:32   Araç çekme faaliyetleri sona eren Trafik Vafkı'nın çekicileri otoparklara toplandı - Ekonomi
16:06   Bakan Pekcan: "Hizmet ihracatı 10 ayda 28 milyar dolar fazla verdi" - Ekonomi
16:01   TEMSA'dan açıklama: "En kısa sürede fabrikamızı yeniden çalışır hale getirmek istiyoruz" - Ekonomi
15:46   Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: İhale önümüzdeki haftalarda - Ekonomi
15:23   Son dakika: Erdoğan'dan yeni Kanal İstanbul çıkışı: CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız - Ekonomi
15:22   Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak - Ekonomi
15:22   '3. Türkiye-Irak (IKBY) Yatırım ve Ticaret Zirvesi' - Ekonomi
14:06   Son dakika: Güvenlik soruşturması torba yasa teklifinden çıkarılıyor - Ekonomi
13:30   Beyoğlu'nun tarihine tanıklık eden 'Lale Plak' kapanıyor - Ekonomi
12:54   Kanal İstanbul Projesi için kapsamlı çalışma: 304 noktada sondaj yapıldı - Ekonomi
21.12.2019 16:35:08