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"Üretimin sürmesi için, kredi değil ‘çek desteği’ önemli"

Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, "İş dünyasına kredi verme formülü yanlış. Piyasaların dönmesi, ticaretin sürmesi için ödenemeyen çekler konusunda destek şart" açıklamasında bulundu.

17.04.2020 01:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:43

Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, "İş dünyasına kredi verme formülü yanlış. Piyasaların dönmesi, ticaretin sürmesi için ödenemeyen çekler konusunda destek şart" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Ali Fatinoğlu, Ekonomi
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