Üretimin ve Kalkınmanın Anahtarı: Bilişim Bilişim 2018 Başlıyor

TBD 35'nci Ulusal Bilişim Kurultayı 21-22 Kasım 2018 tarihleri arasında "Dijital Ekonomi ve Ötesi" ana teması ile Sheraton Ankara Hotel&Convention Centre'de gerçekleşecek.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, " Türkiye'nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ilgili tüm tarafları 'Teknoloji Üreten Türkiye İçin' BİLİŞİM 2018'e davet ediyorum" ifadesini kullandı.

BİLİŞİM 2018'İN ANA TEMASI "DİJİTAL EKONOMİ VE ÖTESİ"

TBD, 35'nci Ulusal Bilişim Kurultayı'nın ana temasını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" görüşüne destek vermek, Türkiye'nin dijital ekonomi seviyesini yükseltmek ve dijital ekonominin büyümesine katkı sağlamak amacıyla "Dijital Ekonomi ve Ötesi" olarak belirledi. Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği BİLİŞİM 2018'e, kamu ve özel sektörün yöneticileri, çalışanları, sanayiciler, iş adamları, akademisyenler, girişimciler ve öğrencilerin yanı sıra teknolojiyi yoğun kullananlar da katkı sağlayacak.

Uzman konuşmacıların ve seçkin katılımcıların yer alacağı BİLİŞİM 2018'de, "5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiye'nin Yol Haritası", "Nitelikli İnsan Kaynağı ve Yeni Meslekler", "Yenilikçi ve Yıkıcı Teknolojiler" ile "Yerli ve Milli Teknolojilerle Kalkınma" başlıkları masaya yatırılacak. Buna ek olarak, "Siber Güvenlikte Küresel Eğilimler", "Dijital Ekonomi ve Fırsatlar", "Yeni Stratejiler, Yönetişim ve Vizyon", "Block Zinciri Uygulamaları", "Tarımda Dijital/Sayısal Dönüşüm ve Akıllı Tarım Uygulamaları" ve "Dijital Toplum" konuları da ele alınacak. BİLİŞİM 2018'de oturumların yanı sıra akademik ve teknoloji uygulama bildirileri de sunulacak.

"BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ ETKİNLİĞİNDE ORTAK AKIL OLUŞTURACAĞIZ"

Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı katma değeri ve gücü bilerek 47 yıldır TBD çatısı altında mücadele verdiklerini söyleyen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, şu ifadeleri kullandı:

"Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve buna bağlı değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda devletimiz tarafından başlatılan Dijital Dönüşümü, TBD olarak desteklemek istiyoruz. Türkiye'de bilişime yön veren, dünya bilişimini yakından takip ederek dünya gündemini Türkiye'ye taşıyan bir sivil toplum kuruluşu olarak dijital dönüşümün Türkiye'de yaygınlığını ve etkisini arttırmayı amaçlıyoruz. Teknoloji üreten, AR-GE, yenilik ve girişimcilik temelli olarak tüm sektörlerde dijital dönüşümü gerçekleştiren, küresel rekabette başarılı ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye için bütün taraflara özellikle de bilişimcilere önemli sorumluluklar düşüyor. Bilişim sektörünün en önemli, sektörel katılımı en büyük etkinliği olan Bilişim 2018'de tüm tarafları ortak akıl oluşturmaya davet ediyoruz."