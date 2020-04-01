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"Üretmeye ve üretimi desteklemeye mecburuz"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, tüm dünyayı saran Korana virüs Covit-19 salgınında nedeniyle tarımsal üretimin daha fazla önem kazandığı söyleyerek, "Çiftçi ürettikçe bu ülke aç kalmaz, çiftçi varsa hayat var. İthalattan vazgeçtiğimiz bu günlerde çiftçimiz daha fazla üretmelidir.

01.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:51
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, tüm dünyayı saran Korana virüs Covit-19 salgınında nedeniyle tarımsal üretimin daha fazla önem kazandığı söyleyerek, "Çiftçi ürettikçe bu ülke aç kalmaz, çiftçi varsa hayat var. İthalattan vazgeçtiğimiz bu günlerde çiftçimiz daha fazla üretmelidir. Üretmeye ve üretimi desteklemeye mecburuz. Haydi, Bilecik bu yıl 72 çeşit ürünümüzle İstanbul 'u biz besleyelim" dedi.

Yoldaş, tarımsal üretimin daha fazla önem kazandığı bu günlerde tarlalarında, bahçelerinde üretime devam eden çiftçileri ziyaret etti. Ziyaretinde çiftçilerin önemine değinen Yoldaş, "Bu gün her zamankinden daha fazla üretime ihtiyacımız var üretim sezonunun başında iken boş kalan arazilerimizi değerlendirelim ilimizin ekonomik değeri olan 72 çeşit ürünümüzü daha çok üreterek piyasaya sunalım. Haydi Bilecik, bu yıl İstanbul'u biz besleyelim. Ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamak için mutlaka üretelim, arazilerimizi boş bırakmayalım Korona virüs Covit-19 salgını sonrasında yerli üretimin öneminin bir kat daha arttı" dedi.

"Çiftçi ürettikçe bu ülke aç kalmaz, çiftçi varsa hayat var"

İl Müdürü Yoldaş açıklamasın devamında, "Çiftçi ürettikçe bu ülke aç kalmaz, çiftçi varsa hayat var. İthalattan vazgeçtiğimiz bu günlerde çiftçimiz daha fazla üretmelidir. Devletin ekonomik anlamda aldığı tedbirlerin de önemli. Tarım alanında da gerekli desteklerin bakanlığımız tarafından sağlandığı. Zor günler geçecek. Yaşanan bu pandemi sonrasında yerli ürünlerin değeri de bir kez daha gözler önüne serildi. Her zaman olduğu gibi şimdi de söylüyoruz ülkemizin geleceği tarım. Bu zor günleri hep beraber atlatacağımıza olan inancım tamdır. Bu konuda üretim devam ederken aramızda azami miktarda sosyal mesafeyi sağlamaya özen göstererek, Salgın hastalığın yayılmasına engel olmaya çalışalım" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İl Müdürü Yoldaş, sağlık çalışanlarına verdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ederken bir teşekkürün de bu zor şartlarda üreten çiftçilerimize olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Bilecik, Ekonomi
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