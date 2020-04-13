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Üretmeye, yetiştirmeye devam

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlerden etkilenen çiftçiler için Düzce Ziraat Odası proje hazırladı.

13.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:44
Üretmeye, yetiştirmeye devam
Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlerden etkilenen çiftçiler için Düzce Ziraat Odası proje hazırladı. Düzce Ziraat Odasının Düzceli çiftçilere nefes aldırmak için hazırlanan proje ile Ankara 'dan getirilen civcivler, çiftçilere ve isteyen vatandaşlara dağıtıldı. Civcivler yoğun ilgi gördü. Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk "Üretimimize devam edeceğiz" dedi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını dolayısıyla birçok insan mağduriyet yaşıyor. Ancak çiftçilerin bu süreçten en az zararla çıkması için harekete geçen Düzce Ziraat Odası, çiftçilere ve vatandaşlara yumurta tavuğu dağıtmaya başladı. Bu yıl Ankara Tavuk Araştırma Enstitüsünden gelen 10 bin civciv çiftçilere dağıtıldı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe korunması için 3 noktada yapılan dağıtıma Düzceli çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Civciv dağıtımı ile ilgili olarak İHA'ya açıklamalarda bulunan Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Türk halkının ihtiyaç duyduğu besinleri yetiştirmek için çaba içinde olduklarını belirterek, "Çiftçiler olarak biz üretimimize devam edeceğiz. İnsanların aç kalmaması için üretimimize devam edeceğiz ki sağlıklı yaşamamız için bu gerekli. Biz her yıl 7 bin ile 10 bin arasında yumurta civcivini getirerek çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bu bir projedir. Günde 5 bin yumurta olsa ayda 150 bin yumurta yapar. 1 yumurtada 1 TL olsa ayda 150 bin TL yapar. Bu da çiftçilerimizin bütçesine katkı yapacaktır. Biz hastalığa rağmen çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız. Bu yıl 7 bin ile 10 bin civciv dağıtacağız. Bunların tamamı yumurta civcividir. Civcivlerimiz Ankara Tavuk Araştırma Enstitüsünden geliyor" diye konuştu.

Civcivlere çiftçiler yoğun ilgi gösterince 10 bin civciv yaklaşık 2 saat içinde tükendi. Civcivleri gören yoldan geçen vatandaşlar da civcivlerden almak istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ankara, Düzce, Güncel
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