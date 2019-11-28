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Ürettiği 7 farklı renkteki yumurtalar ilgi görüyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, süs tavuğu yetiştiricisi Talat Korkut (51), 7 farklı renkte yumurta üretiyor.

28.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:35Ürettiği 7 farklı renkteki yumurtalar ilgi görüyor

BURSA'nın ilçesinde, süs tavuğu yetiştiricisi Talat (51), 7 farklı renkte yumurta üretiyor. Özellikle çocukların ilgisini çeken yumurtaların tanesini 10 TL'den satan Korkut, renkli yumurta ticaretinin, iyi bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.

İnegöl'de kurduğu çiftlikte süs tavuğu yetiştiriciliği yapan, aynı zamanda İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı olan Talat Korkut, ürettiği 7 farklı renkteki yumurtalarla dikkat çekiyor. Korkut'un, tanesini 10 liradan sattığı renkli yumurtalara özellikle çocuklar ilgi gösteriyor.Verdiği yeme, hayvanların cinsine göre yumurtaların farklı renkler aldığını belirten Korkut, "Hobi olarak süs tavuğu üretiyoruz. Süs tavukları Amerika'dan geliyor. Çeşit çeşit tavuklarımız var. Bu tavukların yumurtaları renk renk. Protein oranı diğer beyaz renkteki yumurtalara göre daha fazla. Yumurtayı sevmeyen çocuklar, renginden dolayı yumurtaları tüketmek istiyor. Bu yumurtalar ile aylık 5 ila 10 bin lira arasında kazanç sağlamak mümkün. Yumurtalar, iyi bir gelir kaynağı olabilir" dedi.



İnegöl, Korkut, Güncel

Kaynak: DHA

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