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Ürettiği 825 litre sahte içkiyi satamadan yakalandı

Tokat'ın Günevi köyünde bir evde sahte alkol üretildiği istihbaratını alan jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda 825 litre sahte rakı ele geçirdi.

06.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:36Ürettiği 825 litre sahte içkiyi satamadan yakalandı
'ın Günevi köyünde bir evde sahte alkol üretildiği istihbaratını alan jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda 825 litre sahte rakı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Komutanlığına bağlı ekipler, Tokat'ta merkeze bağlı Günevi köyünde 1 şüpheli şahsın evinde sahte rakı ürettiği ve sattığı duyumunu aldı. Operasyon için harekete geçen ekipler adli makamlardan alınan izin istinaden şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 825 litre kaçak alkollü içki le birlikte 3 adet alkol üretiminde kullanılan kazan, 1 adet alkol damıtılmasında kullanılan düzenek ele geçirilirken, şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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