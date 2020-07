Ürettiği kraliçe arıların tanesini 100 liradan satıyor

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Aslıhan Özşahin, yetiştirdiği kraliçe arıların tanesini 100 TL'den sattığını belirterek, kraliçe arının kalitesinin bal verimliliği konusunda belirleyici olduğunu ifade etti.

Seferihisar'a bağlı Turgutlu Mahallesi'nde yaşayan ve kamuda sağlık personeli olan, aynı zamanda da arıcılıkla uğraşan Aslıhan Özşahin, balda istediği kaliteyi yakalamak için kendi kraliçe arısını ürettiğini söyledi. Verimliliğinden dolayı çok tercih edilen kraliçe arılarının tanesini yurdun dört bir yanına tanesi 100 TL'ye sattığını belirten Özşahin, "Kraliçe arının kalitesi balın da kalitesini, yavru faaliyetlerinin, balın, koloninin kalitesini etkiliyor. Kraliçe az yumurtlarsa istenilen verimlilik sağlanamazsa biz kaliteli ve koloni başı yüksek verim alamayız. Ayrıca kraliçe arının en yaşlısı 2 yaşında olmalı. Kraliçe arıyı her yıl değiştirmek bir avantaj ancak en azından her iki yılda bir değiştirilmesi gerekiyor ki koloni daha güçlü olsun. Eğer verimlilik alamazsanız çaba ve eforu boş yere sarf edersiniz. Maddi anlamda bir kazancı olmaz" dedi.

'ÇOK VERİMLİ BİR IRK'

Kraliçe arının, üretmeye başladığı günden itibaren verimliliği nedeniyle yoğun bir ilgi gördüğünü dile getiren Özşahin, çok sayıda kraliçe arı siparişi aldığını ifade ederek, "Arıcılığa başladıktan sonra kendi kraliçe arılarımı üretmem gerektiğini fark ettim ve öncelikle kendi kolonilerimin kraliçesini Ege arısı ırkıyla değiştirmek için bu işe başladım. Sonrasında özellikle sosyal medya üzerinden paylaştığım kovanlarım büyük ilgi gördü çünkü kraliçe arının yavru faaliyeti ve arı yoğunluğu çok dikkat çekti. Bunun temelde iki sebebi olduğunu söyleyebilirim; Ege arısının özellikleri ve koloni bakımı. Biri arıdan diğeri de arıcıdan kaynaklanıyor kısaca. Ben de bu ikisini bir araya getirebildiğimi paylaşınca etrafımdan birçok kraliçe arı siparişi almaya başladım. Ege arısı tamamen bu topraklara ait, flora ve iklime uygun, yavru faaliyetini üst düzeyde tutan çok verimli bir arı ırkı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı tabii bu da müşterilerimiz açısından kıymetli bir güvence. Ben de tamamen damızlık ege arısıyla çalışıyorum. Aldığımız bala da kraliçe arının kalitesi yansıyor. Koloni başına 40 kilogram civarında bal alıyoruz. Çam balında üç katlı koloniyle ülkemizde bir ilke imza attık. Bu da gerçekten çok yüksek bir verim alabildiğimizin en büyük göstergesi" açıklamasında bulundu.

'EGE ARISINA HER YERDEN TALEP VAR'

Üretim sürecinin çok önemli ve hassas olduğunu vurgulayan Özşahin, "Üretim gerçekten de çok teknik bilgiler barındırıyor ve bu yönüyle diğer hayvancılık işlerinden ayrılıyor. Kraliçe arı üretirken Karl Jenter seti ve elle larva transfer yöntemini kullanıyoruz. Özellikle setle üretim yaparken matematiksel hesaplamalar yaparak arıyı sürekli takip ediyoruz. Bu noktada her dakika bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bu iki yöntemle damızlık Ege arısı üretimi yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz. Ege arısına Karadeniz'den tutun Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kadar her yerden talep var. Kraliçe arılarımızı özel kutularına koyduktan sonra kargo aracılığıyla hızlı bir şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bu işin en güzel tarafı müşterilerimizden güzel dönüşler almak kesinlikle. Birçok müşterimiz arılarının oğula kaçması, kraliçenin yalancılaması gibi birçok riski bizim arımız sayesinde defetti. Sezonumuz mart ayının son haftasına doğru açılıyor ve ağustos ayına kadar devam ediyor. İlk yılımız olmasına rağmen toplamda 800-1000 civarında Ege arısını arıcılarımızla buluşturduk. 2021 sezonunun siparişleri şimdiden dolmak üzere" diye konuştu.