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Ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtıyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

25.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:56
Gaziantep , Şanlıurfa , Adıyaman , Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Gaziantep'te, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaşlı vatandaşların maaşları çekildi, gıda ihtiyaçları karşılandı ve isteyenler hastaneye götürüldü.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında fazla yolcu alınmaması için denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü de toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımını engelleme çalışmaları yürütüyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı meslek edindirme kursunda ise maske üretimine başlandı.
GASMEK Ünaldı Kurs Merkezinde 21 usta öğretici, 8 kursiyer günde yaklaşık 10 bin maske üretimi gerçekleştiriyor.
Nurdağı ilçesinde 43 yıldır terzilik yapan 63 yaşındaki Eyüp Gökkaya da kendi imalatı olan pamuk kumaştan maskeleri isteyenlere ücretsiz dağıtıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel

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Ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtıyor

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