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Ürettiği uyuşturucuyu kavanozlarda saklamış

Ürettiği uyuşturucuyu kavanozlarda saklamış Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandıBARTIN - Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.09.2019 17:49
Ürettiği uyuşturucuyu kavanozlarda saklamış
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı
BARTIN - Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. O.K. isimli şüphelinin yakalandığı operasyonda, şahsın ikametinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda cam ve plastik kavanozlar içerisinde 1760 gram Skunk maddesi, 491,39 toz esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 20 adet 9 mm tabanca fişeği ve esrar maddesini toz haline getirmeye yarayan öğütme makinesi geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.
Ürettiği uyuşturucuyu kavanozlarda saklamış

Uyuşturucu Ticareti, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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