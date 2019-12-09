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"Ürettiğimizden nefes alacak bir ücret alalım talebimiz bu"

İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) yaptığı açıklamada, "Ürettiğimizden nefes alacak bir ücret alalım talebimiz bu" dedi.

09.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:16
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Vagon Sanayi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) yaptığı açıklamada, "Ürettiğimizden nefes alacak bir ücret alalım talebimiz bu" dedi.
Türk-İş Konfederasyonunun 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkanlığa seçildi. Tekrardan başkan olan Atalay, ilk olarak 'ya gelerek Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketine ve TÜRK-İŞ İlkokuluna ziyarette bulundu. İlk olarak işçilerle bir araya gelen Başkan Ergün Atalay, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Daha sonra Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.
ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, "Ülkenin içinde yeteri kadar sıkıntı devam ediyor. Şimdi gündemde asgari ücret var. Asgari ücret ile ilgili bizim komisyonumuz çalışıyor. TÜRK-İŞ'de yarın taraflar toplanacak bir görüşme yapacaklar. Ondan sonra 15 -20 günlük bir süre var. DİSK Başkanı, Hak-İş Başkanı ve komisyonun kararını alacak ona göre yol haritası izleyecekler. Ülkenin sorunu var. TÜRK-İŞ kurulduğu günden bugüne kadar sloganı 'Ne emekten vazgeçeriz, ne vatandan. Türkiye'de TÜRK-İş var' bu idi. Ülkenin de, çalışanlarında sorunları yeterince var. Bizim görevimizi o sorunları çözmektir. Bu rakam ortada, bu rakamı bir denemek lazım. Kapatsınlar herkesi bende dahil bakalım geçinebiliyorlar mı görelim. Kimse batmasın onu istiyoruz. Daha çok üretelim, daha güzel üretelim. Ürettiğimizden nefes alacak bir ücret alalım talebimiz bu. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ben herkesin başkanıyım. Bu millet bize sahip çıkıyor" dedi.
Açıklamaların ardından TÜRK-İŞ İlkokuluna ziyarette bulundu. Burada Atalay'a İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da eşlik etti. Öğrencilerle ilgilenen Başkan Atalay, öğretmenlerle de sohbet etti.
(İHA)

Ergün Atalay, Sakarya, Türk İş, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA


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