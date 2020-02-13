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Ürettikleri çiçeklerle Ceyhan'ı süslüyorlar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediyesi ekipleri refüjleri ve kavşakları kendi ürettikleri çiçeklerle süslüyor.

13.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:39Ürettikleri çiçeklerle Ceyhan'ı süslüyorlar
'nın ilçesinde belediyesi ekipleri refüjleri ve kavşakları kendi ürettikleri çiçeklerle süslüyor.

Üretim yaparak peyzaj çalışmalarında kullanılacak 172 bin 750 adet çiçek için ödenecek tutarı harcama kalemleri içinden çıkaran Ceyhan Belediyesi bu çalışma ile 800 bin TL tutarında tasarruf sağladı. Üretilen çiçekler caddelerdeki yerini almaya başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Ceyhan'ın kaynaklarını yine Ceyhan için kullanmak için çalışıyoruz. Bütün birimlerimiz kendi görev alanları dahilinde tasarruf tedbirleri aldı. Satın alınan ürünlerle hizmet yapmak yerine tamir ederek ya da üreterek yine aynı kalite ile Ceyhan'a hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu bakış açısı ile Park Bahçe Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ziraat mühendislerimiz Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte bir çiçek serası kurdular. Bu serada üretilen çiçeklerler ilçemizin peyzaj çalışmalarını yapmaya başladık. Bu çalışma 172 bin 750 çiçeğe ödemek zorunda kalacağımız 800 bin lira belediyemizin kasasında kalacak. Böylece daha yeşil bir Ceyhan'a daha az bir maliyetle kavuşmuş olacağız" dedi. - ADANA

Kadir Aydar, Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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