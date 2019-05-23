23.05.2019 16:57
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Ürettikleri Ev Tekstil Ürünlerini, Yurtdışına Satıp Markalarını Oluşturuyorlar

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Türkiye'deki en eski tekstil fabrikalarından biri olan Aydın Örme firması, kendi bünyesinde bulunan Marie Clarie markası altında, 2014 yılı itibariyle başladıkları ev tekstil ürünlerini üretmeye devam ederek müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

"KALİTELİ ÜRÜNLER YAPIP İHRAÇ EDİYORUZ"

Maire Claire firması satış müdürüEmre Yavuz "Türkiye'de çok fazla marka olmadığı için kaliteli ürünler yapıp bunun aynı zamanda ihracatını yapıyoruz. Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerinde de aynı zamanda yetkili satıcıyız. Bir şekilde markamızı üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"800 ÇEŞİT ÜRÜNÜMÜZ VAR"

Emre Yavuz "Yatak grubu, yorgan, yastık, nevresim, pike, havlu, bornoz vs. ev tekstiline ait her şeyi yapıyoruz. Bebek grubu olsun. Şu anda koleksiyonumuzda 800 çeşit ürünümüz var. Bu ürünleri kataloğa çevirip katalog üzerinden satıyoruz." ifadelerini kullandı.

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