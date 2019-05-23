Ürettikleri Ev Tekstil Ürünlerini, Yurtdışına Satıp Markalarını Oluşturuyorlar

"KALİTELİ ÜRÜNLER YAPIP İHRAÇ EDİYORUZ"

Maire Claire firması satış müdürüEmre Yavuz "Türkiye'de çok fazla marka olmadığı için kaliteli ürünler yapıp bunun aynı zamanda ihracatını yapıyoruz. Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerinde de aynı zamanda yetkili satıcıyız. Bir şekilde markamızı üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"800 ÇEŞİT ÜRÜNÜMÜZ VAR"

Emre Yavuz "Yatak grubu, yorgan, yastık, nevresim, pike, havlu, bornoz vs. ev tekstiline ait her şeyi yapıyoruz. Bebek grubu olsun. Şu anda koleksiyonumuzda 800 çeşit ürünümüz var. Bu ürünleri kataloğa çevirip katalog üzerinden satıyoruz." ifadelerini kullandı.