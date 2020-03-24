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Ürettikleri maskeleri güvenlik görevlilerine dağıttılar

Ülkü Ocakları Asena birimi tarafından imalatı yapılan maskeler, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına hediye edildi.

24.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:17
Ürettikleri maskeleri güvenlik görevlilerine dağıttılar
Ülkü Ocakları Asena birimi tarafından imalatı yapılan maskeler, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına hediye edildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kumluca İlçe Başkanlığı, Korona virüs dolayısıyla yoğun mesai harcayan Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına Teşkilat Asena birimi tarafından imalatı yapılan maskeleri hediye etti. Kumluca Ülkü Ocakları Başkanı Ertuğrul Acar, "Korona virüs dolayısıyla ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Çok şükür ki devletimiz önderliğinde milletçe kenetlenmiş halde bu sıkıntıları Allah'ın izniyle hızlıca atlatacağız. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş'in talimatlarıyla ülke genelinde bütün il ve ilçe Ocaklarımız aktif bir şekilde sürece katkı sağlamaya çalışıyor. 'Her ülkücü bir evlat' sloganıyla 65 yaş üzeri büyüklerimizin talep etmeleri halinde tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli arkadaşlarımız gece gündüz hazırda beklemektedir" diye belirtti.

"65 yaş üstü vatandaşların yanındayız"

"Bu süreci yoğun olarak geçiren çok değerli Sağlık çalışanları ve Güvenlik güçleri başta olmak üzere emeği geçen herkese minnettarız" diyen Acar, "Sokağa çıkma yasağı konulan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın yanındayız ve evlerinde kalarak sürece verecekleri desteği önemsiyoruz. Yaptığımız çalışmaları teşvikiyle bizlere her daim destek veren Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanımız Sayın Ünsal Yılmaz Yeşildal'a ve aktif bir şekilde Ocağımız için canla başla çalışan teşkilatıma teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Kumluca, Güncel

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