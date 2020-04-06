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Ürettikleri tandır ekmeğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüler

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadınlar, ürettikleri tandır ekmeğiyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

06.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:20
Ürettikleri tandır ekmeğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüler
Şırnak 'ın Silopi ilçesinde kadınlar, ürettikleri tandır ekmeğiyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.
Aile bütçesine katkı sunmak isteyen Kadriye Bal, Ofis Mahallesi 26. Cadde'de tandır ekmeği üretim tesisi kurdu.
Tesisinde 3 kadına da istihdam sağlayan Bal, ürettikleri ekmeklerden bir bölümünü ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin evlerine ücretsiz ekmek gönderen Bal, duyarlılığıyla takdir görüyor.
Kadriye Bal, yaptığı açıklamada, aile ekonomisine katkıda bulunmak için böyle bir iş yeri açmaya karar verdiğini, 3 kadın arkadaşı ile tandır ekmeği ürettiklerini söyledi.
Onların da bu vesileyle ailelerine ekonomik destek sunduğunu dile getiren Bal, "Ülkemizde de yaşanan salgın nedeniyle evlerinden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara ücretsiz ekmek veriyoruz. Bu ekmekleri vatandaşlarımızın evlerine teslim ediyoruz. Onlardan hayır duası alıyoruz." dedi.
Tesiste çalışan Hayriye Toğurlu da tandır ve sac ekmeği ürettiklerini belirterek, ailesine destek sunmak için çalıştığını kaydetti.
Toğurlu, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan yaşlılara ücretsiz ekmek götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kadriye Bal, Silopi, Şırnak, Güncel
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